Peter Hillewaere (N-VA): “Als Koksijde 4,5 miljoen euro investeert in 10.843 zonnepanelen, is dat binnen acht jaar terugverdiend” GUS

04 maart 2019

09u49 0 Koksijde Peter Hillewaere (N-VA) heeft berekend dat de gemeente Koksijde 10.843 zonnepanelen nodig heeft om haar energieverbruik volledig op een milieuvriendelijke manier op te wekken.

“Als de gemeente 4,5 miljoen euro investeert in bijna 11.000 zonnepanelen, dan zou het haar energiefactuur grondig op dieet kunnen zetten”, zegt Peter Hillewaere. “Dat zou een jaarlijkse besparing betekenen van 677.000 euro. In acht tot tien jaar tijd zou de gemeente zijn investering hebben terugverdiend. Bovendien zouden inwoners kunnen mee investeren.” Milieuschepen Guido Decorte (CD&V) is niet helemaal overtuigd. “Er liggen al zonnepanelen op het dak van zaal Witte Burg in Oostduinkerke. We onderzoeken of er ook zonnepanelen mogelijk zijn op onze petanquehal Bolledroom en op het tenniscomplex. We hebben zeventig openbare gebouwen, maar die zijn niet allemaal geschikt om er zonnepanelen op te leggen. Een pand moet daarvoor voldoende stabiel zijn.”