Pedofiel verspreidde foto's van kinderen uit Oostduinkerke 28 november 2018

Een 32-jarige man uit Koksijde is schuldig bevonden aan het bezit en de verspreiding van kinderporno. De feiten dateren uit 2011 en kwamen aan het licht bij een ander onderzoek naar kinderporno. Een verdachte wees Koksijdenaar I.B. aan als afzender van een veertiental kinderpornografische beelden. Op de computer van I.B. werden daarna tijdens een huiszoeking nog duizenden foto's teruggevonden. Zelf had hij ook foto's van jonge kinderen uit Oostduinkerke in schooluniform op een website voor pedofielen geplaatst. De rechter achtte de man schuldig, maar oordeelde dat de redelijke termijn overschreden was en sprak geen straf uit. Dat heet dan een eenvoudige schuldigverklaring. Het dossier sleepte namelijk jaren aan zonder dat er verder onderzoek naar werd gedaan. De veroordeling staat wel op het strafblad van de man. (BBO)