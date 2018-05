Paradekorps El Fuerte blijft prijzen binnenrijven 25 mei 2018

Het paradekorps El Fuerte van Koksijde heeft in totaal vier trofeeën gewonnen op de Internationale Mars- en Showwedstrijd der Lage Landen in Hamont-Achel. Meer dan 50 muziekkorpsen uit België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk namen het tegen elkaar op. Twee jaar geleden kroonde El Fuerte zich op die competitie nog tot kampioen van de lage landen. "Tijdens het pinksterweekend behaalden we de hoogste score in de disciplines mars en marsparade", blikt Jurrie Delporte terug. "En we behaalden de hoogste score van het hele tornooi. Onze tamboer-majoor Lennert Schreel was opnieuw de beste met liefst 96 procent." El Fuerte is een echte prijzenmachine. Op het palmares staan vijftien provinciale titels, acht nationale, zes kampioenstitels van de lage landen, twee gouden, twee zilveren en één bronzen medaille op het EK en één gouden en zilveren op het WK.





(GUS)