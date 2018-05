Pandaklas op bezoek bij politie Westkust 04 mei 2018

De leerlingen van de Pandaklas uit de Strandloper in Oostduinkerke, de klasgroep van 8 tot 10 jaar, brachten vrijdag 20 april een bezoek aan de politie Westkust. Zij kregen een heuse rondleiding in de kantoren en maakten op een speelse manier kennis met de politie in al haar facetten. Tijdens het bezoek konden de cellen niet ontbreken, zodat de kinderen zich echte boeven waanden. Daarna kropen ze in de rol van politieman of -vrouw waarbij ze mochten plaatsnemen op de moto en in de politiecombi.





Als aandenken aan het bezoek kregen alle kinderen nog een leuk geschenkje.





(BBO)