Ozark Henry verliest vader Norbert GUS

03 maart 2019

10u21 2 Koksijde Oostduinkerkenaar Norbert Goddaer (86) is op 28 februari overleden. Vier jaar geleden werd hij samen met zijn zoon Piet Goddaer, bekend als muzikant Ozark Henry, benoemd tot cultureel ambassadeur. Er is geen publieke begrafenis.

“Het is met grote droefheid dat mijn broer Jan en ik jullie informeren over het overleden van vader Norbert”, schrijft Piet op zijn Facebookpagina. “Hij liet donderdagnamiddag vredig het leven bij hem thuis. We willen iedereen bedanken die kleur heeft gegeven aan het leven van Norbert. Na 33 jaar zal hij in Oostduinkerke herenigd worden met ons moeder Andrea Bontinck, de liefde van zijn leven. We respecteren het verzoek van vader om geen herdenkingsplechtigheid te organiseren. “Don’t cry, don’t mourn, live!’ met zijn motto zeggen we vaarwel.”

Norbert werd geboren in Kortrijk op 26 januari 1933. Hij was een internationaal erkende klassieke componist. Als muziekleraar verdiende hij zijn strepen in de Muziekacademie van Harelbeke, het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk en het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent. Hij was ook directeur van de Muziekacademie in Wetteren en combineerde dat met zijn job van harmonieleraar aan het Muziekconservatorium van Gent. Sinds 1976 woonde hij met zijn echtgenote en zijn twee zonen in Oostduinkerke. Tien jaar later stierf de moeder van zijn kinderen en brak een moeilijke periode aan.

Zoon Jan studeerde ziekenhuiswetenschappen maar was ook muzikaal. Piet, de jongste, is wereldbekend als Ozark Henry. Jazz was een muziekgenre dat Norbert kon smaken. In 1953 stichtte hij het Modern Jazz Quartet Norbert Goddaer en was hij lid van de Hot Club van België. Hij behaalde de eerste ereprijs in het Internationale Jazz Concours in 1955. Norbert maakte talrijke arrangementen. Voor die culturele inzet kreeg hij in februari 2015 van het gemeentebestuur van Koksijde de titel van cultureel ambassadeur. “Na Walter Vilain nemen we opnieuw afscheid van één van onze ambassadeurs”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “De muziekwereld verliest een groot componist. Norbert was iemand met vele talenten die het liefste op de achtergrond bleef.”