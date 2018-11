Overvaller probeert handtas te stelen 08 november 2018

In de Zeelaan vond gisterenmiddag een poging tot diefstal met geweld plaats. Volgens de politie Westkust probeerde een onbekende de handtas van een vrouw weg te rukken. Het slachtoffer kwam daarbij ten val, maar liet haar handtas niet los. De overvaller sloeg zonder buit op de vlucht. Volgens de beschrijving van het slachtoffer is de verdachte een jonge man van ongeveer 20 jaar en 1,75 m groot. Hij droeg een zwarte capuchontrui of hoodie, een zwarte jas en een zwarte jeans. De politie Westkust roept op om de politie te verwittigen bij het opmerken van de verdachte. (BBO)