Oud gemeentehuis ruimt plaats voor groen dorpsplein 06 september 2018

02u28 0 Koksijde De gemeente Koksijde investeert ruim anderhalf miljoen euro in de heraanleg van de Zeelaan (tussen de toegang naar de parking van de tennishal en de Robert Vandammestraat en Houtsaegerlaan) en in de heraanleg van de Noordstraat en het Hegerplein.

"In september verhuizen de politiediensten naar hun nieuwe kantoor in de Ter Duinenlaan", duidt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). "In het huidige gebouw in de Zeelaan zullen we onder meer het secretariaat van de hulpverleningszone Westhoek en het woonhuis Nieko onderdak geven. Het oude gemeentehuis en het brandweerarsenaal breken we af om daar een groen plein in te richten. Het hoekgebouw waar nu Nieko is gevestigd, gaat tegen de vlakte zodat het verkeer van Oostduinkerke-Dorp op het ruimere kruispunt vlotter verloopt. We vernieuwen de rijweg, de parkeerplaatsen en de voetpaden. Ondergronds laten we gescheiden riolen installeren. De echte wegenwerken zullen na de cyclocross starten. Dat is dus na het weekend van 25 november. De nutsmaatschappijen beginnen op 12 november al in de Robert Vandammestraat. We zullen de werken in vijf fasen opsplitsen, te starten met de heraanleg van het Hegerplein. In maart volgend jaar beginnen we aan het eerste deel van de Zeelaan. Het is pas na de zomervakantie van volgend jaar, wanneer we het kruispunt Zeelaan met de Houtsaegerlaan en Vandammestraat aanpassen, dat er tijdelijk geen verkeer mogelijk zal zijn naar De Panne of Oostduinkerke-Dorp. Eind volgend jaar moeten de werken achter de rug zijn." (GUS)