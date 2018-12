Oud-gemeentehuis in Koksijde-Dorp gaat weldra tegen de vlakte en daarmee is niet iedereen akkoord GUS

17 december 2018

08u10 0 Koksijde Begin volgend jaar laat Koksijde het oud-gemeentehuis in de Zeelaan afbreken. Daar plant het een groen plein. Oppositiepartij Koksijde Vooruit stemde tegen.

De afbraak van de panden in de Zeelaan 26, 28 en 44 zal de gemeentekas ongeveer 100.000 euro kosten. Het gaat over het oud-gemeentehuis, het lokaal van de Bond Moyson en de oude brandweerkazerne. “We breken die af om plaats te hebben voor een groen plein”, verduidelijkt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “In het verlaten politiekantoor dat ook in die omgeving is gevestigd geven we onderdak aan het secretariaat van de hulpverleningszone Westhoek en het woonhuis Nieko. Het hoekgebouw waar Nieko nu is, zullen we ook afbreken. We doen dat voor een verkeersveiligere inrichting van het kruispunt Zeelaan-Vandammestraat-Houtsaegerlaan. De werken starten volgend voorjaar.”

Bij de goedkeuring van de afbraakwerken stemde Koksijde Vooruit tegen. “Tijdens onze verkiezingscampagne deden we een grote rondvraag over verschillende thema’s waaronder de afbraak van het oud-gemeentehuis”, liet Elwin Van Herck optekenen. “Liefst 67 procent van de 400 stemmen was tegen de afbraak. We vinden het jammer dat er over dat dossier geen inspraak was. We hadden liever gezien dat het vroegere politiehuis werd afgebroken en het oud-gemeentehuis behouden.”