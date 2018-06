Orde van de Paardenvissers steelt show op Garnaalstoet 25 juni 2018

Oostduinkerke zette het voorbije weekend de garnaal centraal op de 69ste editie van de Garnaalstoet. Uiteraard was een hoofdrol weggelegd voor de garnaalvissers te paard en de Orde van de Paardenvissers. De toeschouwers stonden rijendik. Ze namen een verfrissende duik in het verleden van Oostduinkerke die de vijftigtal groepen uitbeeldden. Er was ook een nieuwe wagen waarop het strand van vandaag werd uitgebeeld.





Liefst 300 papieren bloemen gemaakt door de plaatselijke kinderen fleurden de duin op die kar op. Tot slot kon iedereen kennismaken met de nieuwe Mieke Garnaal Laura Vanhoutte en haar eredames Febe Coutteau en Chloe Brackx. (GUS)