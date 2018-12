Orde van de Paardenvisser brengt eerste garnalen naar koninklijk paleis GUS

10 december 2018

16u48 0 Koksijde Tradities zijn er om in ere te houden. Zoals elk jaar trok de Orde van de Paardenvisser naar het koninklijk paleis om er de eerste garnalen te overhandigen.

De Orde werd in Brussel vertegenwoordigd door voorzitter Marc Sirjacobs, Luc Vandierendonck, René Decorte, Marc Goderis, Dirk Merlevede, Fernand Lenssen, Luc Ghysels, Johan Dero, Hugo Dero en Francis Thaon. Ook paardenvisser Stefan Hancke was erbij. Niet de koning zelf, maar Hilde Vanden Berghe nam de garnalen in ontvangst. Zij is de adjunct-protocolchef van het koninklijk hof.

Toen de Orde vijftig jaar bestond, kwam het koninklijk paar wel persoonlijk naar Oostduinkerke om de vereniging de koninklijke titel te geven. De opnames daarvan gaf de Orde ook af aan mevrouw Vanden Berghe.