Opschudding door hond in snikhete wagen 08 augustus 2018

In de Robert Vandammestraat in Koksijde, bij de Carrefour, was er maandag rond 16.10 uur opschudding door een hond die werd achtergelaten in een snikhete wagen. Een voorbijganger was ongerust en belde de politie. Het betrof een Mechelse herder die in een plastic bench zat op de achterbank. Toen de politie aankwam, duurde het niet lang alvorens de eigenaar kwam opdagen. De Koksijdenaar was naar de supermarkt geweest. De man werd op zijn verantwoordelijkheden gewezen door de politie, die eveneens vaststelde dat de ramen van de auto op een kier stonden. Toch was het vrij heet in de wagen, al bleek de hond in goede conditie. De eigenaar kwam er van af met een waarschuwing. (BBO)