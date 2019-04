Oppositie krijgt dan toch extra gemeenteraad, maar wél op datum die meerderheid bepaalt GUS

03 april 2019

13u23 0 Koksijde Het politieke getouwtrek blijft maar duren in Koksijde. Omdat de oppositie zijn toegevoegde agendapunten niet mocht toelichten op de gemeenteraad van maart vroeg ze een extra zitting op 8 april. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) heeft die nu verplaatst naar 16 april.

Van de 40 agendapunten op de Koksijdse gemeenteraad van maart waren er 17 toegevoegd door de oppositiepartijen Koksijde Vooruit en N-VA. De meerderheid besloot eenzijdig om die alle 17 te verdagen met als reden dat de gemeentediensten voldoende tijd moesten hebben om op alle voorstellen een antwoord te formuleren. Dat was niet naar de zin van de twee oppositiepartijen, die een klacht indienden bij de gouverneur. Ze vroegen ook een extra zitting op 8 april. Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert daarop in een persbericht: “De data van de gemeenteraadszittingen zijn al voor het hele jaar vastgelegd en dat samen met alle fracties. De datum die de oppositie voorstelt, wijkt daarvan af en niet alle gemeenteraadsleden kunnen dan aanwezig zijn. Zonder de meerderheid kan er niet geldig worden vergaderd op 8 april. Daarom roepen we de gemeenteraad op 16 april om 19 uur samen. Op de dagorde zullen we alle punten van het schepencollege en van de oppositie bespreken.”

Zowel N-VA als Koksijde Vooruit zijn akkoord met de extra zitting op 16 april. De toegevoegde agendapunten van de oppositie gaan onder meer over de plaatsing van strandcabines, de wegenwerken in de Kerkstraat, een rookvrije strandzone, stil vuurwerk, onderwijscheques, een geboortebos, de oprichting van een dierenadviesraad, een nieuwe sporthal in Koksijde-Dorp en kunst in leegstaande panden.