Opnieuw overval, dit keer in Carrefour Easy 25 mei 2018

De Carrefour Easy in de Leopold II-laan was woensdagavond voor sluitingstijd het decor voor een gewapende overval. Volgens het parket van Veurne kwamen zeker twee daders binnen en eisten ze de kassa-inhoud onder bedreiging van een vuurwapen. Daarna reden ze weg met een voertuig. "Er vielen geen gewonden. De buit is nog onbekend. De daders sloegen op de vlucht en worden actief opgespoord", zegt procureur Patty T'Jonck van het Veurnse parket. Volgens Baptiste van Outryve, woordvoerder van Carrefour, zal de buit niet spectaculair groot zijn gezien de ingebouwde veiligheidssystemen in de kassa's. "Maar we zijn vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen." Er bestaan camerabeelden van de overval. Het parket onderzoekt of de daders ook verantwoordelijk zijn voor de hold-up in de Proxy Delhaize in Nieuwpoort op maandag 14 mei, zo bevestigt procureur T'Jonck. Daar werd op gelijkaardige manier tewerk gegaan. (BBO)