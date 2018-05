Opmerkelijke strandvondst: 15 flessen motorolie uit 1966 29 mei 2018

Van een opmerkelijke strandvondst gesproken. Deze week spoelden 52 jaar oude flessen motorolie van British Petroleum (BP) aan op de Belgische stranden en in Noord-Frankrijk. Vrijwilliger bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Proper Strand Loper Aäron Fabrice (20) uit Oostduinkerke speurde de kustlijn af en verzamelde vijftien bidons met motorolie uit 1966. "Ik gebruik ze als bewijsmateriaal bij lezingen over afval en onderzoek welke organismen erop zitten", zegt de hobbybioloog en milieuactivist.





Vermoedelijk belandde een container met motorolie 52 jaar geleden in zee, want ook in 1967 spoelden dezelfde flessen op het strand in Texel aan. "Toen werd de motorolie zelfs nog opnieuw verkocht aan autohandelaars. Ook in 1980, 2014, 2016 en 2017 trof men flessen aan op stranden in Nederland en België", weet Aäron. (BBO)