Opmerkelijk: Koksijdse oppositie mag zijn agendapunten niet toelichten op gemeenteraad GUS

27 maart 2019

09u23 0 Koksijde De Koksijdse oppositie had zeventien agendapunten laten toevoegen aan de gemeenteraad en dat was niet naar de zin van de meerderheid. Die besloot al die punten meteen te verdagen naar een later moment. En dat bekoorde de oppositiepartijen N-VA en Koksijde Vooruit niet. Die zullen klacht indienen bij de gouverneur.

Van de 40 agendapunten op de Koksijdse gemeenteraad waren er 17 toegevoegd door de oppositiepartijen Koksijde Vooruit en N-VA. Die gingen onder meer over de plaatsing van strandcabines, wegenwerken in de Kerkstraat, een proefproject om rookverbod in te voeren in een zone op het strand, stil vuurwerk, onderwijscheques, een geboortebos, de oprichting van een dierenadviesraad, een nieuwe sporthal in Koksijde-Dorp en kunst in leegstaande panden. Na de vijftien mondelinge vragen deelde gemeenteraadsvoorzitter Charlotte Castelein mee dat de zeventien toegevoegde agendapunten allemaal verdaagd worden. Ze verwees naar het zogenaamde artikel 17 in het huishoudelijk reglement dat die beslissing toelaat.

Daarmee waren de twee oppositiepartijen niet akkoord. “De minderheid wordt monddood gemaakt en dat kan niet”, stelde Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit). “We vertegenwoordigen een flink deel van de bevolking en de meerderheid vertikt het om naar hen te luisteren. Nochtans wilden we veel positieve voorstellen formuleren.” Ook Sander Loones (N-VA) maakte zich kwaad. “We zullen klacht indienen en gelijk krijgen. We krijgen de agenda acht dagen voor de gemeenteraad en vijf dagen voor de zitting plaatsvindt moeten we onze punten laten toevoegen. We waren netjes op tijd. Het waren bovendien geen grote technische agendapunten waarvoor veel opzoekingswerk nodig was. De meerderheid mag niet alleen bepalen waarover gesproken wordt. Jullie ontnemen het spreekrecht van bijna de helft van onze inwoners.” Suze Bogaerts (Koksijde Vooruit) pikte nog in: “Je kon die mededeling ook vooraf hebben gedaan. Ons gevoel dat de burgemeester alleen beslist, wordt alleen maar versterkt.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) onderlijnde dat die beslissing gesteund wordt door de volledige meerderheid. “De meerderheid bepaalt de punten die besproken worden. Bovendien hebben we heel wat van de agendapunten al vorige maand besproken. Er is niets dat echt dringend is dus geven we onze gemeentediensten de tijd om het nodige opzoekwerk te doen zodat we een onderbouwd antwoord kunnen geven. We schaffen die punten niet af, we stellen ze alleen maar uit.” Schepen Dirk Dawyndt (LB) steunde de burgemeester. “We willen de dagorde van een gemeenteraad rustig kunnen voorbereiden en dat kan alleen maar als onze diensten voldoende tijd krijgen om alle agendapunten te onderzoeken.”

Uiteindelijk stapte de oppositie boos op.