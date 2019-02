Oplichter biedt zelfde zoekertje na betalen voorschot opnieuw aan JHM

01 februari 2019

11u19 0

Een man uit Koksijde is door een malafide verkoper opgelicht via tweedehands.be. De man had een toestel online gekocht en betaalde na contact met de verkoper een voorschot. Dat bedroeg 150 euro op een totaal van 330 euro. Maar nadien gaf de verkoper geen tekens van leven meer en reageerde niet meer op de gesprekken. De man uit Koksijde merkte plots op dat het zoekertje offline was gehaald maar met dezelfde info en dezelfde foto’s opnieuw te koop werd aangeboden door de verkoper onder een andere naam. De man diende daarop klacht in bij de politie.