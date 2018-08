Op hol geslagen paarden galopperen dorp in 29 augustus 2018

02u42 0 Koksijde In Oostduinkerke ontstond er gisteren rond 10 uur opschudding door twee op hol geslagen paarden. Het incident veroorzaakte gevaarlijke situaties in het verkeer.

Een groep ruiters uit het Brusselse was naar de kust afgezakt om op het strand paard te rijden. Ze hadden hun trailers geparkeerd bij manege Ter Duinen in Oostduinkerke. Op het strand liep het fout op het moment dat de groep ruiters met de paarden in zee wilde gaan. Twee dieren sloegen op hol, hun ruiters vielen op de grond. Eén paard kon op het strand nog tegengehouden worden. Volgens de politie liep het andere paard landinwaarts en werd het daarna in de Leopold II-laan, de Rozenlaan en de Houtsaegerlaan gesignaleerd. De ruiters noch de politie slaagden erin om het dier te vangen omdat het geen hoofdstel meer droeg. De manegehouder van Ter Duinen kwam daarna tussen met een halster. "We konden het dier vangen in de Burgweg", reageert Jean Reygaert. "Paarden blijven eigenzinnige dieren. Maar ik wil wel benadrukken dat de paarden in kwestie niet van onze manege afkomstig zijn." (BBO)