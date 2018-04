Online slagerij is groot succes BEENHOUWERIJ FERNAND NOG TWEE UUR PER DAG OPEN GUDRUN STEEN

18 april 2018

02u43 0 Koksijde Slagerij Fernand in de Zeelaan in Koksijde is voortaan elke werkdag open van 10 tot 12 uur. De rest van de tijd spenderen vader en zoon Rik (55) en Jef (25) Debouver aan hun online slagerij Gustor Meatboutique.

Slagerij Fernand is sinds 1957 een vaste waarde in de Zeelaan in Koksijde maar de worsten, charcuterie en koteletten zijn uit de toonbank verdwenen.





De winkel is enkel tijdens de week in de voormiddag open en je vindt er alleen het vlees dat ook in de onlineshop Gustor Meatboutique verkrijgbaar is.





Dat gaat van een bizonsteak uit Canada over een kangoeroefilet tot de meest exclusieve entrecote van de Japanse Black Wagyu (99 euro voor 300 gram, nvdr.).





"Met Gustor beginnen we waar de traditionele slagerij stopt", legt Rik uit. "Toen we twee jaar geleden met dat virtuele initiatief startten, hadden we nooit verwacht dat we al meer dan 6.000 volgers zouden hebben en dat we dezelfde omzet zouden draaien als onze fysieke winkel. We hebben iets unieks bedacht en willen daarin investeren. Ik sluit niet uit dat als het succes blijft, we een eigen atelier zullen starten want in onze huidige zaak kunnen we niet efficiënt genoeg werken. Die verhuisplannen zijn echter nog niet concreet dus zo lang, houden we slagerij Fernand open."





Ook internationaal

"De bestellingen komen binnen via www.gustor.be", omschrijft Jef de werkwijze. "We versnijden het vlees op maat van de klant en verpakken het vacuüm. In een isotherme doos met koelelementen kan het via de gewone koerierdienst richting de klant waar het vlees binnen de 24 uur geleverd wordt. We zijn actief in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Er is ook vraag vanuit Engeland, Duitsland en Italië maar daarop gaan we voorlopig niet in omdat het vlees te lang onderweg zou zijn. Mijn pa en ik runnen de zaak alleen. Het is helemaal anders werken dan in de slagerij. Het onlineverhaal loopt de dag rond en we willen alles zelf in de hand houden. Het is dan wel virtueel, het contact met de klanten vinden we heel belangrijk. Zo beantwoorden we alle mails en reacties zelf."





"We zijn met Gustor gestart om de kalmte na het seizoen in de winkel op te vangen, maar stelden vast dat de drukke periodes in de winkel en virtueel gelijk liepen dus moesten we een keuze maken. De eerste klanten van Gustor kwamen via de slagerij en we merken dat sommige zijn gebleven. Niet iedereen was blij toen we besloten onze traditionele vleeswaar uit de toonbank te halen maar we merken dat steeds meer mensen beseffen dat je beter iets minder, maar beter vlees eet."