Ondernemer lanceert neutebier voor verkiezingscampagne 21 juni 2018

02u41 0 Koksijde Ondernemer Stefaan Nuytten (54) uit Oostduinkerke is een nieuwkomer op de Lijst van de Burgemeester in Koksijde. Gisteravond stelde hij zijn Neutebier en Neutelied voor.

"'Stop met neuten' is één van de zinnetjes die ik vaak gebruik, want ik kan niet tegen gezaag. 'Neute' is dan ook mijn bijnaam. Dat inspireerde me om een lied te schrijven met de titel 'Stop nu toch met neuten'. Dat zal ik laten spelen als ik op campagne ga. Ook in de horecazaken zal het soms te horen zijn en ik hoop ook de lokale radio te overtuigen. Ik probeer er alvast een hype van te maken. Daarnaast lanceer ik mijn Neutebier. Bij het brouwen experimenteerden we onder meer met extracten van noten. Het resultaat is een blonde tripel van 9 graden met een toets van noten. Ik geef iedereen de kans om de slogan 'Nie Neuten' aan te vullen op een speciaal ontworpen bierkaartje alsook op mijn Facebookpagina. De bedenker van het beste citaat krijgt een sixpack 'Neutebier' in luxeverpakking. De agendapunten waarop ik zal inzetten zijn het lokale ondernemerschap en duurzaamheid."





Stefaan Nuytten richtte samen met zijn echtgenote Katy De Busschere Price & Quality Group op met negen vennootschappen in diverse sectoren zoals bank, horeca en vastgoed.





(GUS)