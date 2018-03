Onbewoonbare bungalow verhuurd voor 340 per maand 24 maart 2018

02u46 0

Een 37-jarige man uit Hasselt riskeert bijna 10.000 euro boete omdat hij 2,5 jaar lang een onbewoonbaar verklaarde bungalow bleef verhuren. Voor 340 euro per maand. In mei 2014 beval de burgemeester de sluiting van de bungalow in vakantiepark 'De Grote Zeemeeuwen' in Koksijde. De bungalow bleek vervallen, was gevaarlijk omwille van de elektriciteit en had enorme vochtproblemen. In de bungalow verblijven was schadelijk voor de gezondheid en dus verklaarde de burgemeester de bungalow onbewoonbaar. Maar daar trok Karl M. zich helemaal niets van aan. Van mei 2014 tot oktober 2016 bleef hij de bungalow 28 maanden lang koppig verhuren. En hij vroeg er nog eens 340 euro per maand voor ook. De inspecteur van de wooninspectie kwam op het bedrog uit en liet de huurovereenkomst meteen beëindigen. Karl M. kreeg al een fikse administratieve boete, maar riskeert nu nog een gerechtelijke boete van 9.520 euro, ofwel de huurgelden van 28 maanden. De man weigert zich echter bij de boete neer te leggen en liet verstek gaan voor zijn proces. Vonnis op 20 april. (JHM)