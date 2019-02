Nu er geen bankautomaat meer is in Sint-Idesbald. Koksijde Vooruit organiseert workshop digitaal betalen GUS

10u17 0 Koksijde Er is geen bankautomaat meer in Sint-Idesbald. Als alternatief legt de gemeente Koksijde een shuttlebus in tussen Sint-Idesbald en Koksijde op vrijdagvoormiddag. Koksijde Vooruit organiseert nu een workshop digitaal betalen en pleit voor een geldautomaat.

“Het is een verkiezingsbelofte geweest dat er opnieuw een geldautomaat zou komen in Sint-Idesbald maar die belofte is nog niet nagekomen”, zegt Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit). “De shuttlebus vinden we geen goed idee omdat het geen oplossing is. We moedigen de gemeente dan ook aan om actief te lobbyen zodat er opnieuw een automaat komt. Daarnaast organiseren we zelf een workshop zodat de inwoners en handelaars beter aan de slag kunnen met de digitale betaalmiddelen. We organiseren dat op dinsdag 19 maart om 18.30 uur voor het groot publiek en om 20 uur voor handelaars en ondernemers. Het vindt plaats in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. We maken er een praktische avond van zodat het voor iedereen boeiend is. We evolueren naar een cash-arm systeem dus kunnen we ons maar beter wapenen.” De workshop is gratis. Inschrijven is nodig en kan via hilde.w@koksijdevooruit.be.