Nu al strandcabines? Beachbars hele jaar door? Kust droomt na warme dagen in februari (maar meeste gemeenten moeten nog even wachten) Gudrun Steen Timmy Van Assche en Mathias Mariën

01 maart 2019

17u07 0 Koksijde Nog voor de start van de krokusvakantie werd de kust getrakteerd op aangename temperaturen. Veel toeristen waagden zich zelfs al met de voeten in het zeewater. De kustgemeenten hebben echter heel wat regeltjes die winter en zomer van elkaar scheiden. Zo staan er nog nergens strandcabines, mogen beachbars nog geen drank verkopen en mag zelfs een wandeling met de hond nog niet altijd. En ook de inzet van redders is streng gereguleerd. Moet de kust zich aanpassen aan de klimaatverandering? En valt er voor het toerisme niet meer uit de halen?

De discussie werd deze week gevoerd in de gemeenteraad van Koksijde. Oppositiepartij Koksijde Vooruit vindt het niet kunnen dat de strandcabines pas na de paasvakantie mogen geplaatst worden. “Pasen valt dit jaar bijzonder laat, op zondag 21 april. Dat bekent dus dat de strandcabines pas vanaf 23 april geplaatst mogen worden”, zei raadslid Dominique Gillet-Wolter Hofmans (Koksijde Vooruit) kritisch. “Het is jammer dat de gemeente dat niet vroeger wil toelaten.” En Adelheid Hancke (N-VA) vond dat ook de terrassen veel vroeger buiten zouden mogen, zeker als het een warme wintermaand was zoals februari.

Het is jammer dat de gemeente de strandcabines pas eind april, na de paasvakantie, toelaat Dominique Gillet-Wolter Hofmans

“Het is al jaren een traditie dat de strandcabines pas na het paasverlof buiten mogen”, antwoordde schepen Stéphanie Anseeuw (LB). “Dat doen we om het open zeezicht zo lang mogelijk te bewaren. Bovendien vraagt het heel wat tijd om het strand klaar te maken voor de cabines. In maart is er ook nog veel kans op voorjaarsstormen.” Schepen Dorine Geersens (LB) gaf nog mee dat ze dit jaar slechts twee vragen kreeg om de terrassen vroeger op het strand te plaatsen. “De horeca vindt in deze periode van het jaar weinig personeel en bovendien vraagt het veel tijd en energie om alles buiten te zetten voor die paar warme dagen. Dus behouden we 15 maart als startdatum wat betreft de terrassen.”

Overal anders

Bij de twee buurgemeenten van Koksijde liggen de kaarten anders. In Nieuwpoort mogen de strandcabines tussen 30 maart en 31 mei geplaatst worden. Ze moeten tussen 1 en 30 september opnieuw van het strand. De losse terrassen zijn toegelaten van de krokus- tot de herfstvakantie. Concreet is dat van 2 maart tot 3 november als de uitbaters een vergunning hebben van de dienst Preventie.

De uitbaters konden bij ons toestemming vragen om een winterterras te plaatsen en drie deden dat ook. Bij het mooie weer van de voorbije dagen hebben die ondernemers goed gewerkt Bram Degrieck

In De Panne is het nog anders. “Wij laten de strandterrassen toe twee weken voor de paasvakantie tot twee weken na de herfstvakantie”, geeft burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne mee. “De uitbaters konden wel toestemming vragen om een winterterras te plaatsen en drie deden dat ook. Bij het mooie weer van de voorbije dagen hebben die ondernemers goed gewerkt. De cabiniers mogen hun rolcabines vanaf 15 maart op het strand plaatsen. Particulieren moeten wachten tot 1 mei om hun witte cabines van stal te halen.”

In Middelkerke mogen de strandcabines en beachbars vanaf 15 maart opgebouwd worden. “Eigenlijk is die datum er om het aannemers mogelijk te maken het strand op te hopen na een mogelijke voorjaarsstorm”, vertelt toerismeschepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “Het is wat kort door de bocht om voor één week mooi weer meteen alles van stal te halen.” Mathieu Vandendriessche, concessionaris van cabines en strandbars in Westende, verduidelijkt. “Als je strandcabines te vroeg opbouwt, ga je ze misschien van het strand mogen opruimen na een stevige storm. In theorie mogen we vanaf 15 maart de strandbars opbouwen en vanaf 16 maart uitbaten, maar in werkelijkheid duurt die opbouw veel langer. In mijn geval, bijvoorbeeld, duurt het opzetten een kleine twee weken: nutsleidingen, afsluitingen, vloeren leggen en ga zo maar door. Als je beachbar een soort container is, vormt dat dan weer geen probleem.”

Als je strandcabines te vroeg opbouwt, ga je ze misschien van het strand mogen opruimen na een stevige storm. Mathieu Vandendriessche

De meeste strandredders op de veertien strandposten zijn paraat vanaf 29 juni. In de twee belangrijkste zones zijn er al redders vanaf 15 juni. “Het zijn vooral jobstudenten die de reddingsposten bemannen. Omdat ze met examens zitten, kunnen we ze niet in april of mei inschakelen”, vervolgt Dedecker. “Maar over het algemeen laat ons klimaat het niet toe om al in april en mei in zee te zwemmen. Veiligheid is natuurlijk belangrijk, maar we moeten ook de kosten-baten in acht nemen. Het is echt niet zo simpel om op het moment zelf - stel dat het plots 25 graden wordt - redders in te schakelen voor een handvol zwemmers. Het gaat ook verder dan de reddingsposten bemannen: EHBO-posten inrichten, de motorboten klaarmaken, een budget voorzien om snel enkele redders in te schakelen. In theorie zou het misschien kunnen om last minute redders op te trommelen, maar in de praktijk is dat nauwelijks haalbaar.”

Wat zegt de horeca?

Bart Boelens van belangenvereniging Horeca Middenkust, en zelf uitbater van een beachbar in Oostende, reageert. “De opwarming van het klimaat staat niet automatisch gelijk aan mooi weer, hé. We hebben tot dusver een droog voorjaar, maar dat zal zo niet blijven. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en houden alles in balans. Herinner je nog vorig jaar: toen hadden we een droge krokusvakantie. Nu spreken we van een natte vakantie, maar hadden we vooraf droge, zonnige dagen.”

We zijn Spanje niet, waar het bij wijze van spreken alle dagen goed weer is. Mocht het ooit zover komen, moeten we ons anders organiseren Bart Boelens

“Kijk, we hebben inderdaad enkele mooie dagen gekend en dan genieten de horecaondernemers van een mooie omzet. Maar de investering om bijvoorbeeld je beachbar vroeger op te stellen weegt niet op tegen de opbrengst. Je moet realistisch blijven. We zijn Spanje niet, waar het bij wijze van spreken alle dagen goed weer is. Mocht het ooit zover komen, moeten we ons anders organiseren, maar dat is hoegenaamd niet aan de orde. De horeca is wel bezig met het klimaat, hoor. Sommige beachbars gebruiken geen plastic rietjes meer en schakelen over op biologisch afbreekbare bekers”, zegt Boelens.

Een overleg waard

Westtoer, het provinciale toerismebedrijf, bevestigt dat de zonnige weekends in februari een pak volk naar de kust hebben gelokt. “Tijdens de krokusvakantie verwachten we 375.000 dagtoeristen in de kustregio. De eerste officiële vakantieweek van het jaar is voor veel Belgen een vaste afspraak om naar zee te reizen”, weet gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Het is zeker een discussie waard. Een mooi weekend in februari brengt al snel 110.000 bezoekers naar de kust Liesbet Billiet

Kustmanager Westtoer Liesbet Billiet snapt de vraag van de ondernemers. “Wie met de voeten in het zand iets wil drinken in de krokusvakantie, kan terecht in de beachclubs. We kunnen die vraag dus nu al beantwoorden, maar het is normaal dat de ondernemer op een mooie dag in het voorjaar maximaal rendement wil halen en dus kan een strandterras een oplossing zijn. We moeten wel kijken wat haalbaar is binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘strand en dijk’, waarin alles staat wat mag en kan op het strand. Het is zeker een discussie waard. Een mooi weekend in februari brengt al snel 110.000 bezoekers naar de kust.”

Wanneer zijn strandcabines open?

Koksijde: na de paasvakantie

De Panne: rolcabines vanaf 15 maart, vaste, witte cabines vanaf 1 mei

Nieuwpoort: tussen 30 maart en 31 mei geplaatst en voor 30 september verwijderd

Middelkerke: 15 maart

Oostende: 15 maart

Bredene: door nivelleringswerken strand pas vanaf eind april

De Haan: normaal vanaf 15 maart maar afhankelijk van nivelleringswerken

Blankenberge: 15 maart

Knokke: 15 maart

Zeebrugge: 15 maart

Wanneer zijn terrassen of beachbars toegelaten?

Koksijde: vanaf 15 maart

De Panne: van 15 maart tot 15 november. Er is mogelijkheid voor winterterras

Nieuwpoort: van 2 maart tot 3 november met vergunning van dienst Preventie

Middelkerke: 15 maart

Oostende: 15 juni

Bredene: hele jaar door

De Haan: normaal vanaf 15 maart maar afhankelijk van nivelleringswerken

Blankenberge: 15 maart

Knokke: 15 maart

Zeebrugge: 15 maart

Wanneer redders op het strand?

Koksijde: eerste reddersposten vanaf 30 mei, vanaf 1 juli allemaal

De Panne: eerste redderspost op 15 juni open, vanaf 29 juni allemaal.

Nieuwpoort: eerste redderspost vanaf 15 juni, allemaal vanaf 29 juni

Middelkerke: eerste redders vanaf 15 juni, allemaal 29 juni

Oostende: eerste redders 30 mei tot 2 juni, van 8 tot 10 juni en vanaf 15 juni, de rest volgt vanaf 29 juni

Bredene: eerste redders vanaf 15 juni

De Haan: voorlopig niet gekend

Blankenberge: eerste redders weekend 1 mei

Knokke: 10 mei:

Zeebrugge: 15 juni