Nog dit jaar hockey op ultramodern veld

10 maart 2018

02u37 0 Koksijde Een nieuw hockeyveld in het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke - prijskaartje: 1,8 miljoen euro - ligt er eind dit jaar. De gemeente hoopt grote hockeyclubs te kunnen aantrekken voor stages. Sporkin Westkust verhuist alvast uit Veurne. "Als we willen groeien, ook competitief, moéten we dit doen", zegt voorzitter Nathalie Jacob.

Burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (LB) is blij dat het nieuwe veld eraan komt. "Hockey is een groeiende sport, zeker door de goede resultaten van onze nationale mannen- en vrouwenploeg", vertelt hij. "Bovendien willen we in Koksijde een leidersrol in de regio spelen op sportief vlak. We kozen voor een ultramodern competitieterrein. We leggen een waterveld van 91,4 op 55 meter aan in kunststoftapijt, volgens de strengste normen en met extra belijning voor de jeugdcompetitie. Het veld zal op niveau voor nationale wedstrijden zijn. Daarnaast komen er een beregeningssysteem, ledverlichting, een overdekte tribune, scorebord, televisieplatform en een opwarmingsterreintje. Verder plannen we nog vier groepskleedkamers, twee ruimtes waar de scheidsrechters zich kunnen omkleden, publiek sanitair en cafetaria. Eind dit jaar moet het hockeyterrein al klaar zijn."





110 leden

Nathalie Jacob (39), voorzitter van Hockeyclub Sporkin Westkust, is tevreden. "Onze vereniging werd vier jaar geleden opgericht in Veurne, waar we wekelijks trainen op een voetbalveld in kunstgras. De bal rolt daarop niet zo vlot en de kans op wonden is groter. Een nieuw veld was dus nodig als we verder willen groeien, ook op competitievlak. We zagen ons ledenaantal meer dan verdubbelen tot 110 dit jaar. Vooral bij de jeugd is de sport in trek. De dichtste West-Vlaamse clubs zijn in Ieper, Oostende, Brugge en Roeselare. Het nieuws dat Koksijde zo'n budget wil investeren in hockey, is een aangename verrassing. Onze hoofdtrainster Anne Nottebaert, ex-Red Panther, pleit al jaren voor zo'n veld. 40 procent van onze leden woont in Veurne en 35 procent in Koksijde. De afstand naar een professioneel terrein in Oostduinkerke is overbrugbaar. Eindelijk zullen we op competitief niveau kunnen hockeyen, maar uiteraard blijven we ook openstaan voor wie enkel recreatief wil spelen. De jeugdwerking is ook bijzonder belangrijk."





Spijtig

In Veurne vindt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus) het vertrek van Sporkin Westkust jammer. "Bij de opstart van de hockeyclub juichten we uiteraard die sportdiscipline toe, maar we wisten dat het kunstgrasveld eigenlijk niet geschikt was. Andere mogelijkheden zijn er momenteel niet in Veurne. We hebben recent 6 miljoen euro geïnvesteerd in onze nieuwe sportzaal. Gelukkig kunnen de hockeyspelers in de buurt hun hobby blijven uitoefenen."





In het budget van 1,8 miljoen euro voor het nieuwe hockeyveld zijn de erelonen nog niet opgenomen.





