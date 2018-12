Nieuwe sterrenkijker op dak van Duinenhuis Cadeau voor vijfde verjaardag Sterrenjutters GUS

06 december 2018

09u40 0 Koksijde Koksijde investeerde 7000 euro in de aankoop van een nieuwe sterrenkijker voor de sterrenwacht die in het Duinenhuis is gevestigd. Een mooi cadeau voor de vijfde verjaardag van de vereniging Sterrenjutters.

“De vorige telescoop was versleten. De nieuwe is een zogenaamde Smith Cassegrain telescoop”, legt Siegfried Geryl van de Sterrenjutters uit. “Die werkt computergestuurd en registreert nauwkeurige en haarscherpe beelden. We kunnen nauwgezet de beweging van de maan of de sterren volgen. Enkel intoetsen wat je wilt zien en de telescoop richt zich er automatisch naartoe. Zelfs een sterretje vinden is nu kinderspel.” Het vorige toestel zal tijdens de drukke kijkavonden ingezet worden op het dakterras. In de winter is er elke derde vrijdag een waarnemingsavond vanaf 20 uur. De eerstvolgende is 21 december. Regelmatig komt ook een astronoom langs voor een voordracht. Info: www.desterrenjutters.be.