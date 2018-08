Nieuwe partij stelt zich al fietsend voor 21 augustus 2018

02u45 0 Koksijde Raadslid Elwin Van Herck komt op met de nieuwe partij 'Kok-sijde Vooruit'. Tijdens een familiefietstocht stelde Van Herck gisteren zijn 27 kandidaten voor.

In 2012 raakte Van Herck met zijn lijst !mpuls verkozen met vier zetels, maar dat initiatief is intussen opgedoekt. De socialisten, die er deel van uitmaakten, komen met een aparte lijst op. Met een familiefietstocht, die 120 deelnemers lokte, stelde Van Herck zijn 27 kandidaten voor. "We verwelkomen liefst 23 nieuwkomers. Sandra Stals, Anne Dupont, Patrick Lust en uiteraard ikzelf kwamen zes jaar geleden ook op, maar !mpuls is een afgesloten hoofdstuk", zegt de lijsttrekker. "Koksijde Vooruit is een volledig nieuw concept. We nemen wel de ervaring van zes jaar gemeenteraad mee. De ploeg bestaat dan wel vooral uit nieuwe gezichten, alle kandidaten hebben een heel sterk profiel." Zelfstandige Suze Colson staat op twee en ondernemer Alain De Coster op plaats drie. Osteopaat Bart Pieters duwt de lijst. Andere opmerkelijke nieuwkomers zijn jeugdraadvoorzitter Izy Dolfen, organisator van 3D World Magic & Fun Patrick Mortier, restauranthouder van Mama Thai Laurenzo Moerman en fotograaf Walter Carels. "Met tien factoren willen we de zonnige toekomst van Koksijde beschermen", geeft Elwin nog mee. "Dat gaat van investeren in ondernemers en handelaars tot meer openbare toiletten en het restylen van de drie zeedijken. Ons volledige programma kan je nalezen op www.koksijdevooruit.be." (GUS)





