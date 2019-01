Nieuwe gemeenteraad is het al over één iets eens: wederzijds respect is nodig GUS

09 januari 2019

10u42 2 Koksijde De nieuwe Koksijdse gemeenteraad is probleemloos geïnstalleerd. Alle partijen pleitten voor respect en Koksijde Vooruit voegde daar nog transparantie aan toe. N-VA vindt ook ambitie belangrijk. Van een overgangsjaar wil N-VA dan ook niet horen.

De Lijst Burgemeester (13 zetels) en sp.a (1 zetel) vormen samen de meerderheid. Anders dan in de vorige legislatuur zal er nu meer weerwerk zijn. De oppositie telt dertien in plaats van vier zetels. Koksijde Vooruit heeft er vijf en N-VA acht. Het is vooral in de minderheid dat we de nieuwe gezichten spotten. Bij Koksijde Vooruit zijn dat Suze Colson-Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster en Dominique Gillet-Wolter Hofmans. Elwin Van Herck maakt die fractie volledig en heeft er al een legislatuur op zitten. Bij N-VA zijn de debutanten Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter en Dirk Decorte. Rita Gantois, Greet Verhaeghe, Peter Hillewaere en Adelheid Hancke waren er ook de voorbije zes jaar bij. Lijst Burgemeester heeft met Julie Paelinck slechts één nieuwkomer in de rangen. De andere raadsleden zijn Greta Delie-Suber, Bieke Dalle, Henk Ghyselen, Luc Deltombe en Frédéric Devos. Charlotte Castelein zal de gemeenteraad voorzitten.

Ook de bevoegdheden van het schepencollege werden voorgesteld. Burgemeester Marc Vanden Bussche is bevoegd voor het algemene beleid, de veiligheid, financiën, openbare werken, kustoverleg en het autonoom gemeentebedrijf. Eerste schepen Stéphanie Anseeuw doet burgerlijke stand, cultuur, musea, erfgoed, monumentenzorg, archief en kinderopvang. Guido Decorte is nieuw in het schepencollege en is onder meer bevoegd voor personeel, milieu, reconversie van het militair domein, mobiliteit en landbouw. Lander Van Hove zal zich opnieuw buigen over de beleidsdomeinen onderwijs, jeugd en ook de reddingsdiensten. Dorine Geersens trekt toerisme, ondernemen, openbaar groen en dierenwelzijn naar haar toe. Dirk Dawyndt behoudt sport en stedenbouw.

Ivan Vancayseele tot slot is voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. In dat comité zitten voor N-VA Pascale Baeselen en André Cavyn, voor sp.a Greta Cambier en Rosaline Mouton, voor LB Hylke Castelain en Ron Verhaeghe en voor Koksijde Vooruit Bart Pieters en Nicole Willaert.

In de politieraad hebben volgende mensen een zitje: Charlotte Castelein, Bieke Dalle, Frédéric Devos, Henk Ghyselen, Peter Hillewaere, Julie Paelinck, Elwin Van Herck en Greet Verhaeghe.

In hun toespraak pleitten alle fractieleiders voor een constructieve samenwerking met wederzijds respect. Julie Paelinck (LB) somde de aandachtspunten zoals verkeer, veiligheid en betaalbaar wonen op. Sander Loones (N-VA) wil vooral ambitie zien en Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) zal niet akkoord gaan met onbeantwoorde vragen. Burgemeester Vanden Bussche besloot: “We zullen de komende zes jaar goed wakker gemaakt worden door de oppositie, maar daar kan Koksijde alleen maar wel bij varen. Durven doen, is ons motto.”