Nieuw, tijdelijk lokaal voor West Aviation Club Gemeente investeert 320.000 euro in mobiel clubhuis

07 december 2018

08u08 0 Koksijde Langs de Ten Bogaerdelaan, vlak naast het oude lokaal, staat een nieuw, tijdelijk onderkomen voor de West Aviation Club (WAC). De vereniging krijgt later een definitieve stek op de luchtmachtbasis als dat dossier alle administratieve procedures heeft doorlopen.

Het lokaal van de WAC was tot op de draad versleten. Daarom keurde de gemeente Koksijde een investeringstoelage van 320.000 euro goed voor de bouw van een nieuw clubhuis. “Zodra de reconversie van de luchtmachtbasis concreet is, willen we daar een ruimte bouwen voor de recreatieve luchtvaart en een stek voor onze WAC”, blikt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) vooruit. “Maar omdat dat nog een tijd zal duren, hebben we nu in een mobiel clubhuis geïnvesteerd. Dat bestaat uit een vergaderzaal, leslokalen, een leuke ontmoetingsplek, sanitair en een lokaal voor de controletoren. Er werd ook een nieuwe brandstofinstallatie gekocht voor 20.000 euro.”

De WAC bestaat net zeventig jaar. De koninklijke titel ontving de club bij het 50-jarige bestaan. “Onze bedoeling is nog steeds om vliegen naar een breder publiek te brengen”, zegt Johan De Block. “Vandaag zijn we een dynamische vliegclub met meer dan 300 vliegende, bezoekende en steunende leden. We bieden ook opleidingen aan tot privaatpiloot en ULM-piloot. We hebben drie eigen toestellen, waarvan één ULM-toestel.”

