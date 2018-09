Nieuw pedagogisch project 04 september 2018

Op de eerste schooldag stelde directeur Steven Maes van de gemeenteschool in Oostduinkerke het nieuwe pedagogische project voor.





Burgemeester Marc Vanden Bussche en onderwijsschepen Lander Van Hove waren daarop aanwezig. Over het nieuwe project loopt een tentoonstelling in de school. "Het vorige plan was meer dan tien jaar oud. 'Groeien naar de toekomst' is het uitgangspunt. Dat willen we bereiken met zorgzaam onderwijs, een nieuwe school met voldoende ruimte om te werken en te spelen, maatschappelijk engagement, eigentijds onderwijs, een open communicatie en samenwerken." De kinderen konden op de eerste schooldag elkaar leren kennen tijdens allerlei spelletjes en de ijskar kwam ook langs. (GUS)