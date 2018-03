Nationaal congres 31 maart 2018

03u12 0

Het nieuwe onafhankelijke platform Koksijde Vooruit organiseert nu zaterdag een nationaal congres in CasinoKoksijde. "In Vlaanderen zijn er 48 delegaties", zegt Elwin Van Herck. "We hebben die allemaal uitgenodigd naar een eerste bijeenkomst om onze standpunten te verduidelijken. Bij ons staat inspraak voorop. We hopen in oktober het vastgeroeste beleid van Koksijde te kunnen breken. Het congres start om 18 uur." Info: www.koksijdevooruit.be. (GUS)