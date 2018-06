Na reddingsactie: "Communicatie kon beter" 20 juni 2018

Voor wie het zich afvroeg, de grootschalige reddingsactie gisterennamiddag voor de kust van Oostduinkerke was een oefening. Daarbij werd een ramp met elf slachtoffers die op teambuilding waren in scène gezet. Bedoeling was het testen van de zogenoemde afsprakenregeling tussen de verschillende hulpdiensten en hun onderlinge communicatie. "Positief was dat alle drenkelingen snel gered waren, maar er is toch nog beter overleg tussen de hulpdiensten nodig", stelt Saskia Vanhove van de Dienst Noodplanning van de gouverneur, die de oefening inrichtte. Het scenario luidde als volgt. "Een vrouw zag vanuit haar appartement op de zeedijk een grote SUP (Stand Up Paddling, red.) drijven. Vijf mensen waren overboord geslagen. Ze zag een tweede SUP met zes mensen aan boord, die om hulp zwaaiden", aldus Vanhove. De vrouw belde de noodcentrale 112, waarop de afsprakenregeling in gang werd gezet. Reddingsboten, politie, brandweer en de reddingshelikopter rukten uit op aansturen van het MRCC. Op het strand werd een commandopost operaties opgericht. Een drenkeling raakte zelf aan land en sloeg alarm bij een voorbijganger. Een andere drenkeling kon op de tweede SUP klimmen. Drie opvarenden zaten nog in het water en werden opgevist door de reddingsboten. Ze werden gereanimeerd en met de NH90 naar het ziekenhuis gevlogen. "Tijdens de debriefing bleek dat de bevraging door de Noodcentrale 112 veel beter kon. Ook het overleg tussen de reddingsdiensten in de commandopost operaties verwaterde naarmate de interventie vorderde. Het zijn werkpunten, want de drenkelingen werden snel gevonden. Oefeningen zoals deze zijn erg belangrijk, is nog maar eens bewezen", besluit Saskia Vanhove. (BBO)