Na avondje stappen met wagen op tramsporen beland, nu verplicht op verkeerscursus JHM

18 maart 2019

Een jongeman uit Koksijde zal zich het avondje uit van 29 september vorig jaar nog lang herinneren. Om 4 uur ’s nachts was J.T. met zijn auto onderweg naar huis toen hij in de Nieuwpoortlaan een bocht miste en de afsluitingen langs de baan ramde. Daarna kwam hij met zijn auto dwars op de trambedding terecht. Gelukkig kon het tramverkeer tijdig stilgelegd worden. Toen de politie aankwam, bleek J.T. 1.93 promille in zijn bloed te hebben. Zijn wagen was volledig vernield. “Je hebt ongelofelijk veel geluk gehad. Ik begrijp echt niet waarom je op dat uur en in die toestand nog je wagen hebt genomen om naar huis te gaan.” J.T. verklaarde dat hij er niet aan had gedacht een taxi te nemen. Hij moet 208 euro betalen en een verkeerscursus volgen.