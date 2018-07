N-VA stelt tien nieuwkomers voor 12 juli 2018

De nieuwkomers op de lijst van N-VA Koksijde zijn Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Daisy Roskams, Pablo Govaerts, Niels Helsen, Marie-Thérèse Vanlouwe-Heylen, Astou Ndiaye en Regine Vandenberghe. Eerder maakte de partij al bekend dat 'ancien' Jan Loones niet meer opkomt. Zijn zoon Sander trekt de lokale N-VA-lijst en ambieert de burgemeestersjerp. "Eenzaamheid en sociaal isolement bestrijden is één van onze prioriteiten. Veiligheid en het beschermen van onze authenticiteit zijn ook belangrijk. Tot slot zullen we voorstellen lanceren die inwoners in eigen gemeente aan een job moeten helpen." (GUS)