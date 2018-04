N-VA Koksijde zet vrouwen aan de top 17 april 2018

02u39 0 Koksijde Lijsttrekker van N-VA Koksijde wordt Sander Loones, maar de vier overige plaatsen in de top 5 worden ingevuld door vrouwen. Elk van de dames woont in een andere deelgemeente.

"We zijn waarschijnlijk de enige partij in Vlaanderen die zoveel vrouwen bovenaan zijn lijst zet", lacht kandidaat-burgemeester Loones.





Rita Gantois uit Koksijde staat op de tweede plaats. Ze woont al ruim veertig jaar in de gemeente en stapte in 1994 in de lokale politiek. Naast haar zitje in het federale parlement is Rita momenteel ook schepen van onder meer cultuur.





Top 5

Unizo-voorzitster Patricia Vandenbroucke uit Sint-Idesbald maakt haar politieke debuut op de derde plaats. In de Strandlaan runt ze een kledingzaak.





Greet Verhaeghe verdedigt Oostduinkerke. Twaalf jaar geleden kwam ze op bij de lijst STEM en bij de vorige gemeenteraadsverkiezing stond ze op de N-VA lijst. Ze maakt deel uit van verschillende commissies en in haar vrije tijd is ze ook voorzitster van Vrouwenstemmen Koksijde-Oostduinkerke.





Gemeenteraadslid Adelheid Hancke van Wulpen maakt onze top vijf volledig. In haar woonplaats runt ze de horecazaak Wielrijdersrust.





Enthousiasme

"Ik ben trots om me door zoveel enthousiaste dames te laten omringen", aldus nog een apetrotse lijsttrekker Sander Loones.





(GUS)