N-VA-gemeenteraadslid Jan Loones (68) zegt politiek vaarwel 07 juli 2018

02u29 0 Koksijde Na 12 jaar oppositie, 20 jaar in het parlement en 21 jaar als schepen in Koksijde zal huidig gemeenteraadslid Jan Loones (68) niet meer op de N-VA-lijst staan. Zijn zoon Sander (39) is lijsttrekker en raadslid Peter Hillewaere (59) lijstduwer.

"Ik ben trots dat ik de fakkel kan doorgeven zodat een nieuwe, politieke generatie kansen krijgt", aldus Jan Loones. Zijn zoon Sander is alvast ambitieus. "Ik ben kandidaat-burgemeester. We mogen niet enkel teren op onze ervaring maar we moeten blijven kiezen voor vernieuwing, verbetering en verandering. Ik ben trots in het vertrouwen dat we krijgen van papa." Peter Hillewaere zet zich al jaren in voor N-VA en is gemeenteraadslid. Naast lijstduwer is hij ook kandidaat voor de provincieraad. Beroepshalve is Peter zelfstandig tandtechnicus. In zijn jonge jaren was hij lid van de scoutsgroep Casa van Oostduinkerke en de Harmonie Vrienden van de Brandweer. Zelfs als dj heeft hij een verleden. Jan Loones zelf heeft alleen maar mooie herinneringen. "Ik heb altijd goed kunnen samenwerken met de collega's. N-VA mag niet kiezen voor een radicale breuk met het verleden maar moet verder bouwen op onze vele verwezenlijkingen." (GUS)