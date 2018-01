Mountainbikes gestolen uit auto 27 januari 2018

Twee toeristen zijn donderdagnacht bestolen op een camping in de Polderstraat in Oostduinkerke. Ze hadden hun twee mountainbikes in de auto gestopt en zouden vrijdagmorgen vertrekken. 's Morgens bleek het raam van hun wagen ingeslagen. De mountainbikes zijn gestolen. De politie deed de nodige vaststellingen en startte een onderzoek. (BBO)