Mountainbikeroute Paul Herygers uitgebreid 14 juni 2018

De mountainbikeroute Paul Herygers, die loopt tussen Koksijde en De Panne, is nu 28 kilometer. Dat is vijftien kilometer langer dan vroeger. Meer dan de helft loopt over onverharde wegen. "De uitdaging langs het traject blijft de beklimming van de Hoge Blekker, de hoogste duin langs onze kust. Ook de strook door de Noordduinen is in trek bij de fietsers", weet sportschepen Dirk Dawyndt (LB) die zelf ook graag de route fietst. "We hebben nu onder meer het natuurgebied De Doornpanne, het golfterrein Golf Ter Hille en de Oostvoorduinen toegevoegd. Gelukkig konden we rekenen op de medewerking van Sport Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Paul Herygers werd in 1994 wereldkampioen cyclocross in onze gemeente. Vandaar dat we de route aan hem hebben opgedragen. Philip Nuyten en Annick Lamoot houden als peter en meter het traject in de gaten." (GUS)