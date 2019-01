Motorrijder rijdt achteraan in op auto Jelle Houwen

06 januari 2019

10u25 0

Op de hoek van de Guldenzandstraat met de Leopold II-laan in Oostduinkerke gebeurde er zaterdagavond even na 19 uur een verkeersongeval waarbij een motorrijder betrokken was. Een 62-jarige man uit Koksijde wou er in zijn auto komende van de Guldenzandstraat de hoofdweg oprijden maar werd achteraan aangereden door de 24-jarige motard, eveneens uit Koksijde. Die kwam ten val en raakte daarbij lichtgewond. De motorrijder moest daarom voor verzorging naar het ziekenhuis. De brandweer kwam nog ter plaatse om het wegdek op te ruimen.