Moet er trajectcontrole komen op de Koksijdsesteenweg? GUS

01 februari 2019

07u31 0 Koksijde Julie Paelinck (LB) heeft zich tijdens de Koksijdse gemeenteraad uitgesproken tegen de geplande trajectcontrole op de Koksijdsesteenweg tussen Koksijde en Oostduinkerke. Ze vindt dat overbodig omdat er daar maar 50 kilometer per uur gereden mag worden. Bovendien vreest Julie sluipverkeer langs de Pylyserlaan.

“Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts plant een trajectcontrole op de Koksijdsesteenweg maar dat vinden we geen goed idee”, stelde Julie Paelinck in de gemeenteraad. “Er geldt daar al een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, er is een volledig inhaalverbod op die baan en er stoppen regelmatig bussen die het verkeer automatisch doen stremmen. Als de trajectcontrole er zou komen dan vrees ik dat het verkeer zich zal verplaatsen naar de Pylyserlaan. Geen goede zaak als je weet dat daar veel kinderen fietsen. Navraag bij de lokale politie leert me dat er in de Koksijdsesteenweg de voorbije jaren geen grote ongevallen zijn gebeurd. Bovendien is er geen overleg geweest over de invoering van de trajectcontrole.” Ook burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) moest naar eigen zeggen via de pers vernemen dat zo’n controle op komst was in zijn gemeente.

Tijdens de raad zelf mocht oppositieraadslid Sander Loones (N-VA) niet reageren op de mondelinge vraag van Paelinck. Nadien zette hij de puntjes op de i. “De Vlaamse regering maakte een lijst van de twintig gevaarlijkste wegen in Vlaanderen. De Koksijdsesteenweg staat op de veertiende plaats. Koksijde moet een toonbeeld zijn van verkeersveiligheid en niet op zwarte lijstjes staan. Trajectcontroles hebben bewezen dat dit tot sterke resultaten kan leiden. Dat automobilisten op die weg al traag rijden is goed want dan zullen er weinig boetes uitgeschreven worden eens de trajectcontrole werkt. Het is een efficiënte manier om te controleren of iedereen zich aan de snelheid houdt. Wanneer de controle effectief zal werken, is nog niet duidelijk. De federale politie moet nog materiaal aankopen vooraleer het operationeel kan gaan. Het zou de eerste trajectcontrole in Koksijde zijn.”

Poll Moet er trajectcontrole komen op de Koksijdsesteenweg tussen Oostduinkerke en Koksijde? Ja

Nee Ja 6%

Nee 94%