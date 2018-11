Moeder schopt zoon een geweten na vluchtmisdrijf 13 november 2018

Een moeder heeft haar 22-jarige zoon begin dit jaar terug meegesleurd naar de plaats van een ongeval. D.D. was uitgegaan en had naast alcohol ook cannabis en coke gebruikt. In die toestand reed hij weg van het café en ramde eerst een geparkeerde wagen en daarna een boom. D.D. pleegde vluchtmisdrijf en reed naar huis. Dat was buiten zijn moeder gerekend. "Zij sleurde hem mee om te gaan kijken wat hij had aangericht. Bij aankomst bij de beschadigde wagen kwamen ze op de politie uit. Dit verdient een strenge straf", sprak de procureur. D.D. verklaarde 6 jaar lang druggebruiker te zijn, maar is naar eigen zeggen sinds het ongeval volledig clean. De man moet dat nu bewijzen bij een deskundige. Als blijkt dat hij lieg, kan hij definitief rijongeschikt worden bevonden. Hij komt op 11 maart opnieuw voor.





