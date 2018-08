Mini Cooper belandt op muurtje na ongeval 11 augustus 2018

Op het kruispunt van de Noordzeedreef en de Leeuwerikstraat gebeurde donderdag rond 17 uur een ongeval tussen een Seat Ibiza en een Mini Cooper. Door de klap werd de Mini Cooper weggeslingerd. Het voertuig kwam tot stilstand op een muurtje van een tuin. Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar de schade was niet min. De wagens moesten getakeld worden. Het ongeval op die plaats is reeds het derde in enkele maanden tijd. Volgens Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust ligt dat niet aan de weginfrastructuur of signalisatie. "De drie ongevallen in enkele maanden tijd op dezelfde plaats zijn eerder toevallig. Er is geen concrete aanleiding", aldus Deburchgraeve. (BBO)