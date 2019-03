Milow op eerste editie Night of the Proms Summer Edition in Koksijde GUS

10u28 0 Koksijde Milow is de volgende naam op de affiche van de Night of the Proms op 1 augustus op het Kerkplein in Koksijde. Al meer dan 4000 tickets zijn verkocht. Eerder kondigden Gérard Lenorman, John Miles en Regi hun komst aan.

Koksijde heeft de primeur om als eerste gemeente de openluchteditie van de Night of the Proms te mogen organiseren. Het wordt een extra feestelijk evenement want The Proms blaast 35 kaarsjes uit en het wordt de duizendste show in Koksijde. Milow is alvast een topper die recent scoorde met zijn nieuwe single ‘Lay your worry down’. Tickets kosten 28 euro voor een staanplaats en 45 euro voor een zitplaats. Reserveren kan via www.teleticketservice.com. The Proms in Koksijde vindt donderdag 1 augustus om 20.30 uur plaats op het Kerkplein. Info: www.visitkoksijde.be/notp.