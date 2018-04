Milieupark is inbrakenplaag beu en eist actie 24 april 2018

02u29 0 Koksijde Het Milieupark in Koksijde is de inbrakenplaag van afgelopen weken grondig beu. Het personeel van het containerpark heeft intussen al vier keer aangifte bij de politie gedaan.

"Telkens openen en doorzoeken de dieven de kledingcontainer van Curitas. Alle kledingstukken liggen in het rond en wij mogen die telkens opnieuw verzamelen en terug in zakken steken. Ook doorzoeken de dieven telkens het elektronisch afval en heel wat spullen liggen daarna rond de containers verspreid. Meestal gebeurt het in de nacht van zondag op maandag", getuigt Danny Saelens, teamverantwoordelijke van het Koksijdse Milieupark. Hij wil paal en perk stellen aan de reeks inbraken. "Ik zal aandringen bij de beleidsmakers van Koksijde om extra maatregelen te treffen, en liefst zo snel mogelijk, zoals betere omheining, camera's of schrikverlichting. We zijn weliswaar een containerpark met weggegooide spullen, maar dat betekent niet dat men hier moet binnendringen en alles overhoop moet halen. We zijn het grondig beu. Het blijft inbraak en diefstal, containerpark of niet", besluit Saelens. (BBO)