Met Ulla, Fredje en Kenneth op missie TOPSPORTICONEN MAKEN JONGEREN WARM VOOR HET LEGER BART BOTERMAN

06 juli 2018

02u33 0 Koksijde Het leger zoekt dit jaar nog 318 rekruten. En dus pakt Defensie uit met een promostunt. Topsporticonen Ulla Werbrouck, Frédérik Deburghgraeve en Kenneth Van Gansbeke vlogen gisteren over de Noordzee in de reddingshelikopter NH90 Cayman.

"Het rekruteren van jonge militairen verloopt al jaren moeilijk. We vissen in dezelfde vijver als de politie, de brandweer en andere bedrijven. Een pijnpunt is de perceptie. Jongeren kennen het leger gewoon niet goed meer", zegt kapitein-commandant Nicolas Van Renterghem. "Een militaire carrière biedt nochtans veel uitdagingen, doorgroeimogelijkheden en een goed loon. We zijn op zoek naar sportieve en dynamische jongeren. Sport is een rode draad tijdens een militaire carrière." En daarom schakelde Defensie de hulp in van ex-judoka Ulla Werbrouck, ex-zwemmer Frédérik Deburghgraeve En judoka Kenneth Van Gansbeke. Die laatste is - net zoals 21 anderen - actief in de sectie Topsport van Defensie en veroverde een gouden plak op het WK in 2014.





Veelzijdige job

De drie iconen werden gisteren uitgenodigd op de luchtmachtbasis in Koksijde voor een vlucht met de imposante NH90 Cayman-reddingshelikopter. Bij wijze van oefening dropte de heli het trio van in de lucht op een loodsboot. Vervolgens werden ze terug in de heli gewincht. "Fantastisch. In onze broek deden we niet, maar kriebelen deed het wel", lachten Ulla en Frédérik achteraf. De piloten van de NH90, Kenneth De Mey en Eline Leurs, kozen voor het leger voor de veelzijdigheid van de job. "Deze job vergt zowel fysieke als intellectuele inspanningen en daar waren we naar op zoek."





Uitstroom

Toch wordt het nog een moeilijke klus. "Dit jaar hadden we 1.570 vacatures en op dit moment moeten er nog 318 worden ingevuld. De nood aan nieuwe militairen wordt de komende jaren nog groter door de generatie babyboomers die begint uit te stromen. Volgend jaar zullen er 1.700 vacatures open staan, het jaar daarop zelfs 2.000. Iedereen boven de 18 jaar, en ook zeker ook vrouwen, kunnen zich aanmelden voor de selectieprocedures", besluit Van Renterghem.