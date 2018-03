Met dit kunstwerk mag zee doen wat ze wil 12 maart 2018

02u36 0 Koksijde Koksijde opende het kunstproject Getij-Dingen. Aan vijftien getijdepalen tussen Oostduinkerke en Sint-Idesbald hebben evenveel kunstenaars een werk gehangen.

Enkel als het eb is, kan je ze bewonderen. Het opzet van initiatiefnemers Ingrid Sinnaeve en Ann Devloo-Delva is om na te gaan wat de zee met een kunstwerk doet. De werken hangen er nog tot eind november en zullen er dan helemaal anders uitzien. Wie de vijftien getijdepalen wil bewonderen, is zoet voor een tocht van acht kilometer. Eén van de creaties is die van Marc Galle bij surfclub Windekind in Oostduinkerke. Het zijn koppen gevangen in een metalen kooi. De zee mag de beelden vervormen, kleuren, polieren en afwerken. De gratis brochure met kaartje en getijdentabel ligt klaar bij de toeristische kantoren. Een tip voor wie geen natte voeten wil, start de wandeling twee uur voor het laagwatertijdstip.





(GUS)