Met ‘Bredene Koksijde Classic’ heeft Koksijde opnieuw aankomst van grote wielerwedstrijd GUS

01 maart 2019

10u22 0 Koksijde Vrijdag 22 maart start de Bredene Koksijde Classic aan het Staf Versluyscentrum in Bredene. De renners gaan over de eindmeet in de Ter Duinenlaan in Koksijde. Zowel de elite als de beloften rijden op UCI-niveau.

De vzw Krekeldalvrienden maakten in de zomer van vorig jaar al bekend dat ze niet langer met Handzame in zee gaan maar wel met Koksijde. De kustgemeente legt 75.000 euro op tafel om de aankomst te krijgen en dat budget heeft Kortemark niet. “Het moet meer dan een koers worden. Ik droom van een echt volksfeest”, reageert Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Het is bovendien de start van ons toeristisch seizoen en valt voor het weekend waarin de grote klassieker Milaan-Sanremo wordt gereden.”

Programma

Koersdirecteur Stefaan Decleir belicht de praktische kant van de koers. “De Youngster Coast Challenge staat onder het peterschap van oud-wielrenner Peter Farazijn uit Diksmuide en start om 11.15 uur. De beloften gaan niet via Handzame, maar rijden van Sint-Pieterskapelle naar Diksmuide en Woumen richting Heuvelland. De eerste doortocht door Koksijde is om 14.18 uur gepland. Er verschijnen tien Belgische belofteploegen en uiteraard ook teams uit het buitenland, aangezien ook die wedstrijd op UCI-niveau wordt gereden. De Bredene Koksijde Classic start om 12.30 uur. De elite rijdt voor het eerst door Koksijde om 16.15 uur. Na drie plaatselijke ronden komen ze aan in de Ter Duinenlaan. Van het Staf Versluyscentrum gaat het naar Oostende, Oudenburg, Middelkerke, Koekelare, Kortemark en Handzame. De Steenstraat wordt pittig door de kasseistrook van twee kilometer. Hetzelfde geldt voor Leisele. Na een paar beklimmingen over de West-Vlaamse heuvels zetten de renners koers naar het windrijke De Moeren om via De Panne en Veurne in Koksijde aan te komen.”

Live op tv

Opvallend veel gelijkenissen tussen dat parcours en dat van de Driedaagse Brugge-De Panne, dat de week na de Bredene Koksijde Classic plaatsvindt. Tijdens de persvoorstelling maakte Decleir nog een andere vergelijking tussen beide wedstrijden. “Onze Handzame Classic van vorig jaar bereikte via Sporza 728.000 kijkers terwijl de Driedaagse 574.000 kijkers lokte. Via Eurosport keken 1,9 miljoen mensen. Dit jaar zal de Bredene Koksijde Classic ook te zien zijn in Europa, Noord-Amerika, Azië en Japan.” Burgemeester Vanden Bussche pikt nog in: “Vorig jaar verloren we de aankomst van de Driedaagse. Dit jaar hebben we er een mooie wedstrijd voor in de plaats. De live-uitzendingen waren een must voor de overeenkomst met de vzw Krekeldalvrienden die loopt tot 2024.”