Meer dan 250 nostalgische radio's en tv's te zien bij Paul thuis

02u33 0 Koksijde Dit weekend zet Paul Andries (66) in de Ammanswallestraat 36 in Oostduinkerke de deuren van zijn museum BoMu open. Hij toont er zijn collectie beeld- en geluidsapparatuur van het merk Bang & Olufsen.

"Ik heb meer dan 250 radio- en televisietoestellen, platenspelers, bandrecorders, telefoons en gadgets van dat Deense merk. Typerend is het tijdloze design. Ik integreerde het museum in mijn woning en bouwde zelfs bij om alles mooi te kunnen tentoonstellen. De opening vond in de zomer van vorig jaar plaats. Ruim veertig jaar geleden werkte ik als technicus en verkoper bij Bang & Olufsen. Daar is de passie voor het merk ontstaan. De Beolit 39 is het meest exclusieve toestel van mijn hele verzameling. Er zouden maar een paar van die bakelieten radio's uit 1939 bestaan. Ik bied de bezoeker een tijdreis aan waar nostalgie en sciencefiction door elkaar lopen. Het is een mooi stukje geschiedenis dat bij veel mensen nog niet zo gekend is. Vrijdag maar ook dit weekend zet ik de deuren open. Daarna is mijn museum enkel op afspraak toegankelijk." De inkom is gratis. Meer informatie via de website www.bomu.be. (GUS)