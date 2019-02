Mantelzorgcafés vind je voortaan allemaal op één website GUS

05 februari 2019

11u34 0 Koksijde Vanaf deze week kan je op Vanaf deze week kan je op www.mantelzorghub.be alle mantelzorgcafés uit Vlaanderen vinden. Koksijde en Veurne waren twee jaar geleden pioniers, maar er zijn ondertussen nog twintig gemeenten die een mantelzorgcafé hebben.

Mantelzorgers die zich op de nieuwe website aanmelden, krijgen toegang tot een informatiedatabank, lokale nieuwtjes en een activiteitenkalender. In de chatroom kunnen ze contact leggen met andere mantelzorgers binnen de gemeente waar ze wonen. Koksijde maakte het nieuws bekend en was in oktober 2017, samen met Veurne, de eerste gemeente met een mantelzorgcafé. Het initiatief heet De Luisterschelp. Elke eerste maandag van de maand kunnen mantelzorgers elkaar tussen 14 en 16 uur ontmoeten in het sociaal huis. Zo kunnen ze hun ervaringen uitwisselen. Koksijde wil ook lokale zorgorganisaties op het nieuwe onlineplatform krijgen. Bedoeling is dat de mantelzorger alles wat hij wil weten op één website terugvindt. Alle informatie krijg je van Katrien Debruyne op 058/53.43.19. Mailen kan naar katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.