Man tegen politierechter: “Ik ken je van tv. Hoe gaat het met je schouder?” JHM

03 december 2018

14u14 1 Koksijde Dimitri B. stond voor de politierechter omdat hij nog maar eens betrapt werd achter het stuur van zijn wagen terwijl hij een rijverbod had. Hij was wel erg joviaal tegen politierechter Geert Vandaele.

De man scheen de ernst van de situatie niet in te kunnen schatten. “Nochtans zijn dit zeer ernstige feiten waarvoor ik gevangenisstraffen geef als het niet de eerste keer is”, waarschuwde politierechter Geert Vandaele. “Dit zijn dingen die ik onthoud en ik zal uw naam herinneren.” Waarop B. iets te joviaal werd. “Maar ik herken je ook hoor, van televisie. Hoe gaat het trouwens met je schouder?” vroeg hij de rechter. Om een of andere reden wist B. immers dat de rechter recent een operatie had ondergaan. “Blijkbaar ben ik zo gekend dat je zelfs al weet van mijn operatie. Enfin, zo lang je deze les maar geleerd hebt, is het goed.” B. moet een werkstraf van 125 uren vervullen. Doet hij dat niet, moet hij alsnog 8.000 euro boete betalen. De man krijgt ook een rijverbod van drie maanden en moet slagen in vier herstelproeven.