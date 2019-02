Man rijdt met auto tegen bus… en drinkt dan maar flesje wodka leeg. Resultaat: 3.26 promille bij aankomst politie JHM

25 februari 2019

13u15 0 Koksijde Een bemiddelaar voor werkzoekenden moet van de politierechter een verkeerscursus volgen en 200 euro boete betalen nadat hij met liefst 3.26 promille een verkeersongeval veroorzaakte.

Op 24 november vorig jaar reed H.H. richting zijn werk toen hij plots kreeg af te rekenen met motorproblemen. Hij passeerde net het station van Koksijde en besloot er daar zijn auto te parkeren om eventueel met de trein nog verder te reizen. Bij het manoeuvre liep het echter verkeerd en raakte de man een bus. De politie werd er bij geroepen maar in tussentijd had H.H. al een flesje wodka van 20cl soldaat gemaakt. “Daar versta ik nu eens niets van”, sprak de rechter. “Je weet dat de politie komt en je drinkt nog wodka? En bovendien zou je in die toestand nog gaan werken?” De man probeerde de situatie uit te leggen. “Ik zou eigenlijk terug naar huis gaan want voelde me al enkele dagen ziek. En dat flesje wodka had ik nog zitten en dronk ik uit om me beter te voelen. Ik zat toen in een crisis in mijn leven maar ben nu terug op het juiste spoor.” Omdat het de eerste veroordeling is voor de man gaf de rechter hem de gunst van het volgen van een verkeerscursus.