Man lang gekneld in wagen na ongeval 12 november 2018

02u23 0 Koksijde In de Toekomstlaan in Oostduinkerke is een man zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval.

Even na middernacht raakte de 22-jarige D.D. komende van de E40 in zijn Kia Picanto van de weg af en knalde tegen een boom. De impact aan de bestuurderszijde was erg groot.





Het chassis van de wagen plooide zich gedeeltelijk rond de boom. Een voorbijganger zag de wagen liggen in de gracht en verwittigde de hulpdiensten. Aanvankelijk was het niet duidelijk hoeveel inzittenden er in de wagen zaten. De brandweer van Koksijde had drie kwartier nodig om de bestuurder uit zijn hachelijke positie te bevrijden. Bij het ongeval kantelde de wagen immers op zijn zijkant. Een toegesnelde mugarts diende het slachtoffer de dringendste zorg toe. De 22-jarige man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou bij het ongeval onder andere een sleutelbeenbreuk hebben opgelopen.





(JHM)